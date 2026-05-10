●「待たせたのう、長政。すぐに楽にしてやる」 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、3日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第17話「小谷落城」の視聴分析をまとめた。中島歩＝『豊臣兄弟！』第17話より(C)NHK○大軍を率いて再び虎御前山へ最も注目されたのは20時18分で、注目度80.5％。織田信長(小栗旬)が朝倉・浅井を攻めるために虎御