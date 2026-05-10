◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 5-4 ソフトバンク（9日、みずほPayPayドーム）ソフトバンクに勝利し、連敗を4で止めたロッテ。試合後のヒーローインタビューには、勝ち越しソロを放ったポランコ選手が登場しました。この試合では先発・田中晴也投手が、山川穂高選手の2HRを浴びるなどで、4回までに4失点。ロッテ・上田希由翔選手にもソロHRが生まれていましたが、中盤までに3点ビハインドとされていました。この点差のまま7回に突入