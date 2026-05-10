誰よりも自分の成功を喜んでくれる家族がいる――。宮澤エマが、きょう10日放送の日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)で、芸能の道を選んだ自身を支えてきた両親への思いを告白。初共演となる家族の言葉に、静かに涙を流す。宮澤エマ“総理の孫”という肩書きでバラエティ番組に出演していた宮澤は、現在、舞台や映像作品で存在感を発揮する実力派俳優に。番組では、俳優仲間の前で見せる意外な素顔や、