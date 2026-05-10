「前を歩きなさい」波平にそう言われたカツオ。しかし、後ろを歩いていたはずの父が消えていた――。きょう10日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「不可抗力のトラブル」など3本を放送する。「不可抗力のトラブル」○「不可抗力のトラブル」波平が散歩に出かけると、野球をしに行くカツオが「途中まで一緒に行こう」と言う。しかしなぜか波平は迷惑そうな顔をする。すると、道の途中で波平が「前を歩きな