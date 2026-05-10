9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と池田親興氏が、同日の中日−巨人戦で走塁妨害で巨人が失点した場面について言及した。0−1の5回一死三塁でカリステが放った三塁ゴロで、飛び出した三塁走者・田中幹也をアウトにしようとランダウンプレーとなったが、追っかけていた投手・田中将大が送球した後、三塁走者の田中幹也とぶつかり転倒。走塁妨害となり、2点目を失った。この一連の