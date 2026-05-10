東日本大震災の津波で家族全員を失い、7歳で一人になってしまった辺見佳祐さんと、子育て未経験ながら彼を引き取った伯母・日野玲子さんが過ごした15年の記録――。日本テレビ系ドキュメンタリー番組『NNNドキュメント‘26』(毎週日曜24:55〜)では、「ひとりじゃない ボクとおばちゃんの15年」(ミヤギテレビ制作)を、きょう10日に55分の拡大版で放送する。(左から)辺見佳祐さん、日野玲子さん宮城県石巻市の辺見佳祐さん(22)は、津