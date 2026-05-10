中学生になった息子は反抗期ど真ん中。何を言っても効果なしでしたが、ひょんなことから息子の様子がちょっとずつ変わって！？ 筆者の友人M子が実際に体験した反抗期エピソードをご紹介します。 「反抗期あるある」イライラが募るばかり 息子が中学生になってから、私は「ちゃんと勉強しなさい」と小言を言うことが増えました。 しかし反抗期ど真ん中の息子。小学生の頃のように素直に言うことを聞くはずが、ありま