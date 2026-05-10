傘下の3Aオクラホマで実戦復帰米大リーグ、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が復活への第一歩を刻んだ。右脇腹負傷で負傷者リスト（IL）入りしている33歳は8日（日本時間9日）、傘下の3Aオクラホマで実戦復帰。朗報にファンも歓喜の声を上げている。ベッツはソルトレーク戦に「3番・遊撃」で先発出場。第1打席に中前打を放った。4月4日（同5日）、ナショナルズ戦の初回の走塁で負傷。その後、右脇腹の負傷により負傷者リ