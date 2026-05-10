グラビアアイドルの麻倉瑞季(24)が8日、自身のインスタグラムを更新し“むちむち”姿を公開した。 【写真】自称「むちむち」ぴったりニットでウエストが細見えするほどの大ボリューム 「ちょっとむちむちになっちゃった」とコメントし、黒の半袖ニットにチェックのミニスカートといういでたちの画像を掲載。「夏前に一緒に自分磨きしない?」と呼びかけた。 自身では「むちむち」とコメントしているが、服装と