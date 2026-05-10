11日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)は番組スタート初年、50年前の1976年の放送から選りすぐりのお宝映像をでつづる。 【写真】初回ゲストはテレビ草創期からの黒柳の盟友！な～んと歌も披露 当時はテープが貴重で、現存するのはわずか10本。その中から、初回ゲストの森繁久彌さんが自ら作詞作曲した歌を披露した映像をはじめ、嵐寛寿郎さんや東野英治郎さんのいまは亡き名