マルセロ・ヒアンが感じるJリーグのレベル昨季サガン鳥栖からFC東京に期限付き移籍し、今季から完全移籍をしたFWマルセロ・ヒアン。青赤のブラジル人ストライカーに日本で過ごした5シーズンについて話を聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真／全3回の2回目）◇◇◇2022年8月27日にJリーグデビューを果たしてから、5年目のシーズンを迎えたヒアン。母国ブラジルのECバイーアから横浜FCに