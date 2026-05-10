◆女子プロゴルフツアーメジャー初戦ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２、報知新聞社後援）大会最終日が「母の日」と重なることが多いシーズン最初のメジャー。２００８年にメジャー昇格後、数々のドラマが生まれてきた。その名場面を振り返る。最終回は２０１９年大会の渋野日向子。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊首位から出た１９９８年度生まれ「黄金世代」の渋野日向子