第７２回エンプレス杯・Ｊｐｎ２が１３日、川崎競馬場の２１００メートルで行われる。グランダム・ジャパン古馬春シーズン最終戦となる一戦に、川崎記念でウルトラ万馬券をゲットしたアニソンシンガーの亜咲花が登場！再度の会心的中を狙い、牝馬の戦いの行方を読む！川崎記念は、前回のこのコーナーで推した１着?カゼノランナーを軸に流し、当日に川崎の若手ナンバーワンの野畑凌騎手に乗り替わった?ドゥラエレーデの馬連も急