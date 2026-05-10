◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節千葉―町田（１０日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１千葉は、１０日にホームで町田と対戦する。アウェーでの前回対戦では１―２で敗戦。ロングスローの流れから相馬勇紀に決められて先制されると、ＦＷエリキに追加点を奪われた。ＦＷ石川大地のＪ１公式戦初ゴールで１点返すも、その後は相手の堅い守備を崩すことができなかった。小林慶行監督はＡＣＬＥ準優勝チームである相手の個の能