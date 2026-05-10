お笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建（５３）が、新潟グルメを楽しむ姿をアップした。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組。」の公式インスタグラムが９日に更新され、新潟県長岡を訪問した様子をアップ。同チャンネルは「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」で、「毎回、ある駅をテーマに、グ