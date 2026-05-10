俳優の山下智久が10日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。【動画】亀梨和也との関係も赤裸々に明かした山下智久林修が“時代のカリスマ”と対峙する人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、日本のみならず世界を舞台に縦横無尽な活躍を見せる俳優・山下智久。米テレビ界最高峰の栄誉「国際エミー賞」を受賞した『神の雫/Drops of God』の撮影秘話から、独立後の孤独な闘い、さ