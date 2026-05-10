障害のある人が、生き生きと働くレストラン。 ボリューム満点のランチプレートには、真心が込められています。 【NIB news every. 2026年4月27日放送より】 季節の野菜がたっぷり入ったソースで味わうハンバーグプレートや。 じっくり煮込んだ牛すじをふんだんに使ったカレーも。 すべて手作りで、国産食材にこだわっているのが自慢です。 長崎市麹屋町に2