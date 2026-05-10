井上との激闘に敗れた中谷。陣営も当然ながら悔しさがこみ上げている(C)産経新聞社歴史に残る激闘から約1週間。「世紀の一戦」に敗れた側には、今も悔しさがこみ上げる。去る5月2日、中谷潤人（M.T）は、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者である井上尚弥（大橋）に0-3で判定負け。プロキャリア33戦目にして初めての黒星を喫した。【動画】先読みし合いの異次元攻防井上尚弥と中谷潤人が繰り広げた至高のパン