何げなく過ぎていく日々の中で、自分が何を感じ、何を考えていたのかを思い出せるだろうか。忙しさの中で見失いがちな感情や判断の背景は、振り返ることで初めて見えてくることもある。フリーアナウンサーの藤井貴彦氏は、日々の出来事や感情を日記に書き留め、仕事と向き合い続けてきた。とりわけ毎年読み返すのが、あの日──東日本大震災が起きた3月11日の日記だ。そこには、現地から伝える者としての葛藤や決意が刻まれている