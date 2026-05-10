＜KCON JAPAN 2026＞◇9日◇千葉・幕張メッセ9人組ガールズグループのNiziUが9日、千葉・幕張メッセで韓国のカルチャーフェス「KCON JAPAN 2026」に出演した。2年ぶりの出演で、ステージでは「CLAP CLAP」「Too Bad」など6曲を披露。MAYA（24）は「こんなに皆さんとコミュニケーションを取れる場もなかなかない。すごく貴重な時間になりました」。ALPHA DRIVE ONE、IS：SUEらも出演。