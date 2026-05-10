サッカーの2027年アジア杯の組み合わせ抽選が9日に開催国サウジアラビアのリヤドで行われ、最多優勝4回の日本は1次リーグで大会2連覇中のカタールに加えてタイ、インドネシアと同じF組に入った。大会は来年1月7日から2月5日まで初めて24チーム制で開催。6組で争われる1次リーグで各組上位2チームと、各組3位のうち成績上位の4チームが16強による決勝トーナメントに進出する。＜1次リーグ組み合わせ＞▼A組＝サウジアラビア