黒島結菜（29）が9日、都内で主演映画「未来」（瀬々敬久監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。タイトルにちなみ「こんな未来になったら？」と聞かれ「何より、平和な世の中になってほしい。世界平和」と答えた。北川景子（39）は「2歳の息子までスワイプして、会話しないで動画を見るのが好きになって。いつか親と話してくれなくなってくるんじゃない？と心配」と語り、夫のDAIGO（48）との家庭で会話を大事にすると語った。