◇ア・リーグブルージェイズ―エンゼルス（2026年5月9日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が9日（日本時間10日）、本拠でのエンゼルス戦に「4番・三塁」で出場。5回に左前適時打を放ち、自己最長を更新する8試合連続安打をマークした。好調の打撃で岡本がこの日もスタジアムを歓喜させた。2回先頭の第1打席は二ゴロ、3回2死二、三塁で迎えた第2打席は中飛に倒れた後の5回だ。1−0と均衡した試合展開の中、