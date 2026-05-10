女優MEGUMI（44）が9日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（月1回、土曜午後4時＝関西地区）に出演。フリーアナウンサー有働由美子（57）と恋愛について語り合った。MEGUMIといえば、お笑いコンビ「令和ロマン」〓比良くるま（31）との熱愛が話題に。有働が「ちょっと恋愛どうなんやろ…。いいよねえ。ヤングの恋愛よりも勇気持てるわぁ。行け、行け！」と言うと、MEGUMIは大笑い。好きなタイプの話に及ぶと、MEGUMIは「機