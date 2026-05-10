元NMB48でモデルの上西怜（24）が9日、都内で初のコスプレ写真集「＃れーちゃんこれくしょん」をPRした。深いスリットが入った赤のチャイナドレスで登場。写真集には「大胆に胸元をカットしてもらった」という、さらに刺激的な特注チャイナドレス姿のカットもあり、それがお気に入りだという。コスプレ好きとあって衣装もメークも、全て自らアイディアを出したといい「やりたいことを全部詰め込んだ。5000点満点！」と、納得の仕上