韓国の人気チア、キム・ヒョニョンの爽やかな近況が視線を集めている。キム・ヒョニョンは5月7日、自身のインスタグラムを更新。【写真】規格外のボリューム、モノキニ姿のキム・ヒョニョン海をバックにインフィニティプールで撮影した複数枚の写真を公開した。公開された写真のキム・ヒョニョンは、ストライプ柄のモノキニ姿で抜群のスタイルを披露。スリムながらもボリューム感のあるプロポーションと、長い手足が際立っている。