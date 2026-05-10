1968年ポルシェ911Tポルシェ911シリーズの1968年モデルから、新たなスタンダードモデルとしてパワーを抑えたエンジンと4速トランスミッションを備えるT=ツーリング・バージョンが追加される。356に代わる新たなエントリーグレードとされた。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #071968年ポルシェ911T編全4枚この911Eの最高出力は、扱い易くするためディチューンされた110hpだった。装備は4気筒の912と同じで、上級グレ