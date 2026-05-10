◇プロ野球セ・リーグ 中日 4-2 巨人(9日、バンテリンドーム)中日先発の大野雄大投手が、7回無失点で今季4勝目を挙げました。巨人先発・田中将大投手とは、88年生まれ同士の投げ合いとなりました。大野投手は「すごく意識してましたし、まーくんも今年ほんとに調子がいいので、なんとか粘って勝ちたいなと思ってマウンドに上がりました」と同学年対決を振り返ります。7回85球無失点と、投球から流れを引き寄せ、好投の要因を聞かれ