◆米大リーグブルージェイズ１４―１エンゼルス（９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が９日（日本時間１０日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、試合の流れを大きく引き寄せる適時打を放つなど、４打数１安打１打点の活躍を見せて、１０―０の７回に代打を送られて途中交代した。２試合連続打点で、８試合連続安打、１１試合連続出塁と