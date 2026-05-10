来年初旬のAFCアジアカップで日本代表、タイ代表、インドネシア代表と同じF組に入ったカタール代表のフレン・ロペテギ監督が組み合わせ抽選後、フラッシュインタビューに応じ、「非常に厳しくバランスの取れたグループに入った」と所感を述べた。カタールは過去2大会を制しており、史上初の3連覇をかけて臨む大会。かつてスペイン代表やレアル・マドリーを率いたロペテギ監督はインタビュアーから「タイトルを防衛できる自信は