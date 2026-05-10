[5.9 ラ・リーガ第35節 ソシエダ 2-2 ベティス]ラ・リーガは9日、第35節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはベティスと2-2で引き分けた。久保は右サイドハーフで2試合ぶりに先発出場したが、上位相手に決定的な仕事はできずに0-2で迎えた後半9分に途中交代。それでもチームは意地の猛攻を見せ、なんとか勝ち点1をもぎ取った。すでにコパ・デル・レイ制覇でEL出場権を持っている9位のソシエダと、「追加枠」による欧州CL