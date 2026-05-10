【ベルギー・リーグプレーオフ1第7節】(Jan Breydelstadion)クラブ・ブルージュ 2-0(前半1-0)シントトロイデン<得点者>[ク]ニコロ・トレソルディ(13分)、カルロス・フォーブス(52分)<退場>[シ]ライアン・マーレン(63分)<警告>[シ]谷口彰悟(77分)