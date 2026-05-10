本日5月10日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）で放送の「timeleszファミリア」。timeleszの8人が、あらゆるジャンルの「すごいお方」と出会い、ファミリア（＝仲間）になるべく新たな扉を開いていく当番組。新たなロケシリーズも始動！今回ファミリアになるのは「Mr.手土産」勝俣州和。芸能界の大御所たちと仲が良いイメージの勝俣だが、そこには「手土産」という最大の武器があった！「心を送ることで心と心が繋がる