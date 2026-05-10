Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第6話が9日に放送。ラストの展開に驚きと心配の声が集まっている。【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第6話胸が疼いてしまうエータ（宮舘涼太）本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが