米大リーグ公式サイトは９日（日本時間１０日）、元ブレーブスなどの監督を務めたボビー・コックス氏が死去したと発表した。８４歳だった。監督としては２９年で通算２５０４勝とメジャー史上４位の勝利を挙げ、２０１４年に殿堂入りも果たした名将。１９９１年から２００５年まで前例のない１４シーズン連続地区優勝にブレーブスを導いた。ナ・リーグ優勝５回、そして１９９５年のワールドシリーズ制覇を成し遂げた。１９９５