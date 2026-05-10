ワールドレディスサロンパス杯第3日国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯第3日が9日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で開催された。瞬間最大秒速14.9メートルの強風とハードな設定でスコアを崩す選手が続出し、75で回った通算2オーバーの福山恵梨（松辰）が首位に立った。1988年のツアー制度施行後、4日間大会の1ラウンドで全員がオーバーパーは、2012年の日本女子オープン以来19度目。平均スコアは79.