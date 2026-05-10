インスタグラムを更新フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が9日、自身のインスタグラムを更新。パートナーの西山真瑚との「成長たっぷり」という練習動画を公開すると、ファンから期待を寄せる声が集まった。紀平は「最近の成長たっぷりのリール動画を作ってみたので最後まで見てね」とし、インスタグラムを更新した。パートナーの西山とリンクで華麗に舞う姿のほか、厳しい練習を物語るように右脚に巻かれたテーピ