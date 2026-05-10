女優・柏木由紀子（７８）が、おしゃれな初夏コーデを紹介した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し「素敵すぎたお店でシャツコーデ」と説明。花屋のようなお店に愛犬と訪問。シャツにＶネックのカーディガンを合わせ、下は濃紺デニム。色味を統一したネイビーコーデを完成させた。続く投稿では雰囲気を変え、白ニットが主役。「我が家のバラが満開に」と自宅の庭だと明かし「アイスバーグという品種です。白雪姫とい