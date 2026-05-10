◇フランス２部Ｓランス５―３ポーフランス２部ＳランスのＦＷ中村敬斗が、リーグ最終節のポー戦で衝撃の１試合４ゴールをマークした。まずは１―２の前半３９分、エリア内左でボールを受けると中へ侵入してから豪快な右足シュートをたたき込んで同点とすると、後半４分にはエリア内右でボールを受け、ワントラップから右足シュートを流し込んで勝ち越しに成功する。さらに同１６分には右クロスをゴール中央で受けるとここ