イスラエルとアメリカの攻撃を受け、イラン政府がインターネット回線を遮断してから2か月以上となった。現地の状況について報道が少なくなる中、「文藝春秋」6月号（5月9日発売）では、今年の3月までテヘラン日本人学校の校長を務めた西田隆之氏が、市内の様子を明かしている。【画像】「12日間戦争」下のテヘラン市内（2025年6月13日撮影）西田隆之氏©文藝春秋「警備員は今もテヘラン日本人学校を守り、現地スタッフは国