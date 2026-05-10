「広島０−４ヤクルト」（９日、マツダスタジアム）広島が今季６度目の完封負けを喫し、今季初の最下位に転落した。先発・岡本駿投手（２３）が６回４失点で２敗目を喫し、打線は七回先頭まで無安打に封じられて２安打を放つのがやっとだった。新井貴浩監督（４９）は最下位転落にも「我慢して、辛抱して、上にいくしかない訳だから」と強調。苦境を耐えて前に進む心意気を示した。満員のスタンドからのため息が積み重なった