俳優中村雅俊（75）、4月28日に73歳で亡くなった女優五十嵐淳子さんの三女でモデル、中村里砂（36）が9日夜にXを更新。母亡き後の生活に言及した。「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました」と打ち明けた。その上で「温かいメッセージや、仕事のフォローをしていただいた関係者の皆様、本当にありがとうございます」と感謝。この日は母の訃報発