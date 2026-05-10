全線が錦川沿いを走る錦川鉄道錦川清流線は、山口県の川西〜錦川間を結ぶ第三セクター鉄道です。元々は山陽本線岩国駅から山口線の日原駅を結ぶ計画であり、岩国と日原を1文字ずつ取って「岩日線」と命名されました。 【景観ヨシ！】これが「秘境駅」を通る錦川鉄道です（写真）開業は、ローカル線としては比較的新しい1960（昭和35）年。当初は川西〜河山間の運行でしたが、1963（昭和38）年に河山〜錦川が開通し現在に至りま