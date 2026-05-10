昨今は、涼しい風を送ることに加え、梅雨の時期に合わせた部屋干しや、空気の循環をサポートするサーキュレーターとしても併用できる製品が主流となっている扇風機。毎年各社からさまざまな新製品が登場していて、ドウシシャの「Kamomefanシリーズ」もそのひとつ。今年も新作「Kamomefan+c lite2」（3万3000円）が5月上旬に発売されます。アップデートした羽根が生み出す心地よい風に加え、高級感漂うビジュアル。さらに新機能も搭