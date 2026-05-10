山形県の月山（がっさん）に登山に訪れていた茨城県の男性2人が、帰宅予定の時間を過ぎても戻らず、警察は遭難したとみています。 警察によりますと、9日午後11時すぎ、茨城県に住む女性から「夫が月山へ登山に行った。9日の午後8時までには家に帰ると言っていたが、まだ戻らない」などと警察に通報がありました。 行方が分からなくなっているのは、通報した女性の夫で茨城県に住む40代の男性と、その会社の同僚の男性、あわせて