茨城県在住の40代女性・Kさんは高校生時代、貧血で倒れてしまったことがある。【衝撃の体験】運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…運転手が私に告げた言葉するとそこへ、一台のワンボックスカーがやってきて......。＜Kさんからのおたより＞今から30年ほど前の夏、私は高校の課外授業に向かうため自転車に乗っていました。すると途中で、いきなり目の前が真っ白になり倒れてしまったのです。貧血だったのでしょう。