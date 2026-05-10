埼玉・羽生市の工場敷地内で9日に火事があり、建物3棟が焼けました。9日午前11時前、羽生市大沼付近で「建物が燃えている」と119番通報がありました。この火事で、敷地内にある4棟の建物のうち1棟が全焼したほか、工場棟2棟の一部も焼けました。警察によりますと当時、工場内に従業員はおらずけが人はいませんでした。警察は出火原因を調べています。