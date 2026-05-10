中東のトルコで、和菓子職人による伝統の菓子作りなどの授業が開かれました。本格的な和菓子を販売する店がほぼないトルコで8日、フランス在住の和菓子職人・村田崇徳さんが出張授業を行いました。参加したのは和菓子に興味がある人からプロの料理人まで様々で、村田さんの作る練り切りの「桜」や「へら菊」に感嘆の声が上がっていました。参加者は、それぞれ工夫を凝らして和菓子作りに挑戦したほか、世界的ブームとなっている抹