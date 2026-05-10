お笑いタレント・丸山礼（２９）の最新姿が話題を呼んでいる。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「人生の夢みたいな景色。フレンズ・オブ・ディズニー ミュージックフェスティバル ２０２６ご来場頂きありがとうございました！」と書き始め、音楽フェスティバルに出演した際のオフショットを投稿。きらびやかなブルーのオフショルダードレスを着用し、普段より華やかなメイクをした姿で「豪華な出演者の皆様