多くの海外コーチのメソッドを現地で直接指導を受けてきた吉田洋一郎がその概要をアマチュアにもわかりやすく解説。 連載の第53回目は、科学的な統計分析によって「ストロークス･ゲインド」の発想を生み出しゴルフ界にデータ革命を起こしたマーク・ブローディのメソッドを紹介する。 「ブローディ」メソッドの肝！自分のゴルフの〝確率〞を知り合理的にプレー・練習を